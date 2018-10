Ny rapport: Digitalisering tager ikke livet af den fysiske bog

Ny rapport fra et ekspertpanel under Kulturministeriet slår fast, at den fysiske bog stadig lever i bedste velgående. Men færre danskere læser flittigt skønlitteratur, lyder det også

Hvis den trykte, fysiske bog er en olding med hundredevis af år på bagen, så er e-bogen til sammenligning en nymfe. Men oldingen har vist sig at være i overordentlig fin form og lever side om side med den yngre, digitale version – som ellers var blevet spået til at overtage herredømmet på bogmarkedet.

Det fastslår Kulturministeriets Bog- og Litteraturpanel, bestående af en række universitetsforskere og førende eksperter på litteraturområdet. I panelets årsrapport for 2018 står blandt andet, at digitaliseringen på nogle punkter har haft overraskende konsekvenser:

”Den måske mest oplagte form for digitalisering, den fysiske bogs forvandling til en e-bog, har indtil videre ikke haft omfattende gennemslag. Den fysiske bog lever fortsat i bedste velgående hos både forlag, boghandlere, biblioteker og læsere, og den fysiske boghandel er fortsat det sted, hvor flest danskere har gjort deres seneste bogkøb,” lyder det blandt andet.

Rapporten viser også en markant stigning i antallet af skønlitterære udgivelser fra forlagene. Det er en udvikling, som vil være spændende at følge de kommende år, mener Niels Dichov Lund, lektor ved Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet.

”Bogen er for mange blevet en luksus, som i høj grad signalerer fritid og afslapning. Hvor alle e-bøger ser ens ud, har den fysiske bog et samspil mellem flade og skrift, som giver en individualiseret og taktil læseoplevelse, som mange ikke vil være foruden. Og så er det stadig et stærkt læseformat, hvor det, at man fysisk kan bladre frem og tilbage spiller en stor rolle,” siger han.