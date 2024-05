Rapporter peger på grelle forhold i danske grisestalde

En række fødevarekontroller, som Dagbladet Information har fået aktindsigt i, giver nyt indblik i forholdene som danske grise lever under.

Avisen har fået adgang til i alt 240 fødevarekontroller, som viser problemer i danske grisestalde med grise, der har klovbylde, skuldersår, ledbetændelse og en række andre lidelser.

- Mange af de velfærdsproblemer, der nævnes her, er jo skader og betændelsestilstande, som primært er udløst af den måde, grisene bliver holdt på, siger Lene Juul Pedersen, som forsker i grise hos Aarhus Universitet.

Information har fået indsigt i 240 kontroller, som er foretaget af Fødevarestyrelsen.

Styrelsen har ikke givet indsigt i de 44 mest alvorlige sager, fordi de har været så grove, at der er sket politianmeldelsen, og at styrelsen dermed ikke længere er forpligtet til at give aktindsigt.

I 90 af kontrollerne var der et eller flere dyr, som har svært ved at støtte på et ben, dyr, som ikke kan rejse sig, eller dyr, som halter kraftigt.

I 20 af rapporterne blev der fundet søer med skuldersår. Skuldersår kan sammenlignes med liggesår for mennesker og opstår typisk, hvis dyret ikke har et blødt underlag at hvile på.

I omkring 100 af rapporterne blev der fundet grise med brok.

Det står ikke umiddelbart klart, hvor udbredte de nævnte problemer var i de stalde, hvor de blev fundet.

Han noterer sig dog over for Information, at andelen af indskærpelser fra Fødevarestyrelsen generelt set er faldet med to procentpoint mellem 2021 og 2022.

