Rasmussen efter Eurovision-finale: Sikke en rutsjetur

Det så sløjt ud med pointene, da fagjuryerne havde stemt i Eurovision. Men så reddede seerne den danske ære.

Der var 38 sølle point og udsigt til en 20.-plads for Danmark, da de europæiske landes fagjuryer havde uddelt point i Eurovision.

Men tv-seerne havde et godt øje til den danske vikingehymne, og det tryllede danske Rasmussen op på en samlet niendeplads

- For satan en rutsjetur mand. Vi blev ikke prioriteret hos landenes jury, men dem der tæller er seerne, og alle dem ude i verden som har stemt på os som den femte bedste, siger Rasmussen i en pressemeddelelse kort efter showet.

At det skulle blive til en plads i top ti, havde han hele tiden haft som mål.

- Det havde jeg selvfølgelig håbet på, men egentlig kun turde drømme om. Jeg var ret sikker på, at vi nok skulle få stemmer af seerne, men jeg havde ikke turde håbe på, at mine vikinger og jeg kunne komme op på en samlet niendeplads efter at have set juryens resultat, siger den danske viking.

Jonas Flodager Rasmussen stillede op med nummeret "Higher Ground", som han vandt det dansk melodigrandprix med i februar.

- Jeg er vanvittig glad og stolt over at vi er kommet med i top ti! Af hjertet tak for en kæmpe oplevelse, tak til opbakningen fra Danmark - det har været en hel enorm støtte på hele denne fantastiske Eurovision-rejse, siger han i pressemeddelelsen.

/ritzau/