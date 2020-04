Regeringen arbejder på begrænset påskeåbning i folkekirken

Kirkegængerne får måske alligevel mulighed for at tage til påskegudstjeneste til trods for coronaudbrud.

Regeringen åbner nu op for, at kirkegængere skal kunne fejre påske på behørig vis.

Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S) oplyser således, at der arbejdes på at gennemføre påskegudstjenester på en ansvarlig måde, der er i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger.

- Påsken er kirkeårets vigtigste højtid. For mange danskere har det stor betydning at kunne markere påskens budskab i fællesskab, udtaler hun i en pressemeddelelse.

Landets kirker, menighedshuse og sognegårde har været lukket for offentligheden siden 11. marts på grund af udbruddet af coronavirus.

Men nu er der altså tilsyneladende håb for de mange danskere, der vil markere påsken i kirken.

- Det ville være for smerteligt, hvis alle kirker skulle holde lukket i påsken uden nogen form for kirkelig markering. Ikke mindst i en alvorlig tid, hvor danskerne i særlig grad søger fællesskaber og mening, siger Joy Mogensen.

- Derfor arbejder regeringen nu på en løsning, så vi også i kirken kan fejre påske inden for en ansvarlig ramme.

I forbindelse med udbruddet af coronavirus er der blandt andet indført forbud mod forsamlinger på mere end ti personer.

Præcis hvordan, en begrænset påskeåbning af folkekirken vil komme til at foregå, er fortsat uvist.

- Det er afgørende, at gudstjenesterne sker på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Regeringen ser på, hvordan andre trossamfund kan gennemføre deres religiøse højtider i denne tid på en sundhedsmæssig betryggende måde, siger Joy Mogensen.

/ritzau/