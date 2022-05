Regeringen må trække lovforslag om sociale medier tilbage

Om to uger skulle Folketinget have stemt om et lovforslag, der skulle stramme reglerne for de sociale medier.

Men det bliver alligevel ikke til noget.

Regeringen bliver nemlig nødt til at trække lovforslaget tilbage, fordi der er nye EU-regler for sociale medier på vej. Det er EU's retsakt for digitale tjenester, kaldet Digital Services Act.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse, som blev udsendt onsdag aften.

Sagen er den, at de danske regler ville træde i kraft før de europæiske regler, og det vil EU-Kommissionen ikke acceptere.

Den danske lovgivning skulle ellers have sørget for, at sociale medier hurtigt tager ulovligt indhold ned inden for 24 timer.

- De sociale medier skal være et trygt sted for især vores børn og unge, og det haster med faste regler på området. Det er på tide, at tech-giganterne tager et større ansvar for ulovligt indhold, der florerer på deres platforme, udtaler erhvervsminister Simon Kollerup (S) i pressemeddelelsen.

- Det kan kun gå for langsomt. Derfor undrer det mig også meget, at EU modsætter sig lovgivning på området i en periode, indtil EU’s regler træder i kraft.

SF's retsordfører, Karina Lorentzen, mener dog, at regeringen også selv er skyld i, at lovforslaget nu må trækkes tilbage.

Hvis regeringen havde rykket hurtigere, var den danske lovgivning ikke kommet i karambolage med EU's, mener hun.

- Jeg er dybt ærgerlig på ofrenes vegne. De står bare utroligt svagt i forhold til tech-giganterne, når det handler om ulovligt indhold af mange forskellige slags, siger Karina Lorentzen.

EU's nye lovgivning er bedre end ingenting, selv om der ikke stilles krav om, at ulovligt indhold tages ned inden for 24 timer, pointerer SF-ordføreren.

Det store problem er dog, at EU's nye regler på området tidligst vil kunne træde i kraft i løbet af næste år og resten af 2024.

Den danske lov stod til at træde i kraft inden efteråret.

- Det betyder jo, at det juridiske vakuum fortsætter, og at ofrene ikke har nogle egentlige rettigheder. Det kommer først, når de EU-retlige regler træder i kraft, og der kan gå op til to år, siger Karina Lorentzen.

- Så det her er en rigtig dårlig nyhed.

/ritzau/