Regeringen vil beskytte børn og unge mod pengespil ved at forbyde "kendte" i reklamer, siger minister.

Regeringen vil have skuespillere og sportsfolk ud af spilreklamer

Regeringen vil forbyde, at "kendte sportsfolk og andre autoriteter" kan medvirke i reklamer for pengespil.

Det siger skatteminister Jeppe Bruus (S) til TV 2 News, forud for at regeringen onsdag indleder forhandlinger med Folketingets partier.

- Vi skal beskytte vores børn og unge mod pengespil. Flere børn og unge kommer i pengeproblemer i forbindelse med spil. Den udvikling skal vendes, skriver ministeren på Facebook.

En af måderne at gøre det på, er altså ved at forhindre, at børn og unge kan se kendte ansigter i reklamerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

For reklamer med for eksempel en fodboldspiller er "formentlig" noget af det, børn og unge spejler sig i, siger Jeppe Bruus til TV 2 News.

Det er både skuespiller Pilou Asbæk, tidligere fodboldspiller Brian Laudrup og komiker Uffe Holm, som de senere år har kunnet ses i reklamer for pengespil.

Aktuelt har virksomheden Bet25 for eksempel skuespiller Peter Frödin i sine reklamer før, under og efter sport i tv.

Jeppe Bruus bliver på TV 2 News spurgt, hvordan man kan vurdere, hvorvidt en medvirkende i en reklame er kendt, og hvor grænsen skal gå.

Til det svarer han, at der allerede i dag er love for, hvad spilreklamer må indeholde. Og at der er myndigheder, som holder øje med, "om man lever op til retningslinjerne":

- Så det er ikke et ukendt fænomen, at man afgør, hvad de må indeholde, siger Jeppe Bruus til TV 2 News.

Han tilføjer, at det, der præcis definerer en kendt person eller en autoritet, skal afgrænses senere.

En rapport fra Skatteministeriet viser, at knap 480.000 mennesker i Danmark mellem 18 og 79 år havde problemer med pengespil i 2021. Det er en fordobling sammenlignet med 2016.

Samtidig viser rapporten, at seks procent af 12-17-årige havde problemer i 2021. Det svarer til omkring 24.500 børn og unge.

Udviklingen er sket, imens mængden af spilreklamer er steget 165 procent på ti år, siden spilmarkedet blev liberaliseret i 2012. Det skrev Jyllands-Posten i begyndelsen af august på baggrund af en undersøgelse, analyseinstituttet Kantar Gallup Adfacts har lavet for avisen.

Forslaget fra skatteministeren er et af en række forslag, som regeringen vil præsentere på et indledende forhandlingsmøde onsdag.

/ritzau/