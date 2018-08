Regeringen vil støtte LGBT økonomisk ved World Pride i 2021

I 2021 afholdes World Pride og Eurogames i København og Malmø. Arrangørerne efterspørger millioner.

København og Malmø kommer til at være klædt i regnbuens farver i 2021.

Arrangementerne World Pride og Eurogames afholdes i Danmarks og Skånes største byer - København og Malmø.

Det bliver ikke gratis. Regeringen vil for første gang støtte arrangementet økonomisk.

Eva Kjer Hansen, der er minister for fiskeri, ligestilling og for nordisk samarbejde, er stolt over, at arrangementerne kommer til Danmark.

- Vi er super stolte. Det giver os en stor platform for, at vise de værdier vi synes, der skal være gældende - ikke bare i Danmark men også i andre lande i verden, siger Eva Kjer Hansen.

- Det er vigtigt, at vise den rummelig vi har, og at vi faktisk gerne vil levere på frisind og tolerance, siger ministeren.

Eurogames er en sportsbegivenhed, der skal øge opmærksomheden om LGBT-sport og bekæmpe diskrimination.

Det er første gang, at World Pride og Eurogames afvikles samtidig.

Arrangørerne, der er organisationen Happy Copenhagen, har kraftigt efterspurgt økonomisk støtte. De har sat tal på, hvad de har behov for - nemlig fem-syv millioner kroner.

Regeringen har endnu ikke besluttet, om Happy Copenhagen får millionønsket opfyldt.

- Vi tager et yderligere skridt i at på verdensplan skabe opmærksomhed om, hvilke værdier vi synes, der skal gælde, ved at støtte arrangementet, siger Eva Kjer Hansen.

Der ventes at komme mere end 500.000 tilskuere til World Pride og mere end 60.000 deltagere i paraden.

Regeringen har tidligere givet mundtlig støtte til arrangementet.

Det er endnu ikke besluttet, hvor støtten skal placeres på finansloven.

Der vil i forbindelse med finansloven blive vedtaget en bevilling, der rækker ind i de kommende år, fastslår ministeren.

I løbet af efteråret vil det blive afklaret, hvor stort beløbet bliver. Der skal finansloven nemlig forhandles.

I forhandlingerne skal der fra regeringens side søges tilslutning fra de andre partier til, at beløbet bliver afsat.

Regerings finanslovsudspil kommer omkring slutningen af august.

