Region kræver hurtig forklaring i sag om tarmkræftpatienter

Region Midtjylland vil have en forklaring i sagen om kræftpatienter, som har ventet unødvendigt længe på en kræftoperation på Aarhus Universitetshospital. Og det skal gå stærkt.

Direktionen får knap 14 dage til blandt andet at beskrive, om sagen bør have konsekvenser for ledelsen på hospitalet, som politisk hører under regionen.

- Forretningsudvalget ser med stor alvor på denne sag. Vi skal naturligvis efterleve gældende lovgivning, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

Forretningsudvalget i Region Midtjylland har tirsdag holdt møde. Det vil have en forklaring til 1. maj, hvor den vil blive drøftet på et ekstraordinært møde.

Sagen kan få konsekvenser for ledelsen. Trods indsigelser fra læger fra afdelingen valgte den ansvarlige cheflæge at fremrykke patienter, der klagede over lang ventetid.

Et hospital kan godt prioritere mellem patienter, men det skal ske på baggrund af sundhedsfaglige kriterier, og ikke hvem der har flest ressourcer i forhold til at gøre indsigelser.

I april kom det frem, at 293 patienter med tarmkræft har ventet unødvendigt længe på en operation på Aarhus Universitetshospital. Det var i perioden januar 2022 til og med februar i år.

De måtte vente op til otte uger på en operation, selvom de har lovkrav på at blive opereret senest to uger efter, at det er besluttet, at de skal opereres.

Aarhus Universitetshospital har siden indgået aftaler med flere andre hospitaler i regionen, så patienter med mave- og tarmkræft hurtigere kan blive tilbudt en tid.

Efter DR's afsløringer præsenterede indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) en genopretningsplan.

Den indebærer blandt andet, at Sundhedsstyrelsen inden 1. juni skal gennemgå ventetider, kapacitet og overholdelse af ventetider på kræftområdet i alle regioner.

Mandag kom det frem, at kræftpatienter, som har gjort indsigelser mod lange ventetider, er rykket frem på ventelisten. Det har DR Nyheder beskrevet.

