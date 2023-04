Region undersøger seks ansatte for kig i journal i bortførelsessag

Seks medarbejdere i Region Sjælland mistænkes for uberettiget at have forsøgt at læse patientjournalen tilhørende en 13-årig pige fra bortførelsessag.

Det oplyser regionsrådsformand Heino Knudsen (S) til DR.

- Indtil videre drejer det sig om seks uberettigede opslag. Det er det, vi ved indtil nu.

- Vi undersøger alle opslag helt til bunds, og det er vigtigt at understrege, at der også er opslag i journalen, som er helt berettigede og nødvendige for de undersøgelser og den behandling, man har skullet lave, siger han til DR.

Region Hovedstaden meddelte onsdag aften, at en antal medarbejdere var blevet hjemsendt i regionen samt Region Sjælland.

Det er de blevet, mens det undersøges, om de har kigget i journalen af faglige grunde.

Regionerne har hidtil ikke villet oplyse, hvor mange medarbejdere det drejer sig om, eller hvilke hospitaler de er ansat på.

Men ud over seks ansatte i Region Sjælland, er tre medarbejdere på Rigshospitalet, der først var mistænkt, blevet fritaget.

Den 13-årige blev ifølge politiet bortført og udsat for overgreb i weekenden. Efter at hun blev fundet søndag, blev hun undersøgt på Rigshospitalet.

Torsdag morgen sagde hospitalets direktør, Rasmus Møgelvang, at de medarbejdere, der har været inde og kigge på journalen, ikke nødvendigvis har kunnet læse, hvad der står.

Det skyldes, at det kun personer, der er ansat på den specifikke afdeling på Rigshospitalet, hvor pigen blev undersøgt, som kan læse den.

- Andre ansatte har godt kunne søge journalen frem, men ikke læse den, sagde Rasmus Møgelvang til TV 2.

Til DR siger Heino Knudsen til gengæld, at de seks medarbejdere i Region Sjælland, som undersøges, har kunnet læse i den.

Han siger, at hele forløbet nu bliver kortlagt. Han vil derfor ikke vil gå nærmere ind i det, da han bliver spurgt, hvorfor der ikke er en form for sikring på journalen i en sådan sag.

