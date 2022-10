Sprogprisen 2022 går til Region Hovedstaden for arbejdet med at oversætte latinske betegnelser på hospitaler.

Region vinder pris for at forenkle skilte og lægers sprog

De latinske betegnelser på landets hospitaler kan ofte være svære at forstå. Det har Region Hovedstaden fundet en løsning på - og får nu en pris for.

Regionen vinder Sprogprisen 2022 for regionens arbejde med at oversætte lægefaglige termer til letforståeligt dansk.

Det skriver kommunikationsvirksomheden Syntaksis, som er med til at uddele prisen, i en pressemeddelelse.

Begrundelsen er, at der normalt er stor afstand mellem lægers fagsprog og patienters pressede og skrøbelige virkelighed.

- I denne verden er der brug for god formidling og brobygning mellem to så forskellige udgangspunkter. Og når det så sker og virker, er det en ekstraordinær pris værd, fortæller Anne Katrine Lund, formand for Sprogprisens dommerkomité.

Det har Region Hovedstaden løst ved at forenkle navne og patientinformationer samt udforme letlæselige skilte. Det er en del af projektet "Ventet og Velkommen", der blev lanceret i 2015.

Sproget spiller nemlig en vigtig rolle i at højne tilfredsheden blandt patienter og skabe større lighed blandt regionens borgere. Det siger Marie Kruse, direktør i Region Hovedstadens Center for Politik og Kommunikation.

- Det skal være slut med at tale til patienten på et sprog, som de ikke forstår. Læger, sygeplejersker og andre medarbejdere skal bruge ord og udtryk, som patienterne forstår og føler sig trygge ved, siger hun.

Ud over Region Hovedstaden vandt også Børneavisen, Røde Kors, Leman og Fødevarestyrelsen Sprogprisen 2022 i forskellige kategorier.

Bag prisen står blandt andre Dansk Sprognævn, sproget.dk, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Forbundet Kommunikation og Sprog, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, kurtstrand.dk og Syntaksis.

/ritzau/