Regionerne: Genoprejsning af børnepsykiatrien vil tage flere år

Det vil tage fem til ti år at komme lange ventelister i børne- og ungepsykiatrien til livs.

Det vurderer Jacob Klærke (SF), som er formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg til Politiken.

- Mit bedste bud er, at det vil tage fem til ti år at rette området op, siger han til avisen.

Meldingen kommer, efter at de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at regionerne i langt de fleste tilfælde ikke kan efterleve patienternes ret til at blive udredt for en psykiatrisk lidelse inden for 30 dage.

Artiklen fortsætter under annoncen

I andet og tredje kvartal af 2023 blev der således sat bundrekord i andelen af forløb, hvor udredningsretten var overholdt. I begge perioder blev 37 procent - knap fire ud af ti - udredt til tiden.

På intet tidspunkt i de seneste syv år, som tallene fra Sundhedsdatastyrelsen dækker, har andelen været så lav, skriver avisen.

Jacob Klærke mener ikke, at ressourcerne i børne- og ungepsykiatrien er fuldt med den stigning i antal henvisninger, som der er sket. Det har medført en skarp prioritering, som betyder, at dem med størst behov kommer til hurtigst, mens der for andre opstår længere ventetid, påpeger han.

De senere år har undersøgelser peget på en stigning i selvrapporteret mistrivsel blandt børn og unge, skriver Politiken.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig er antallet under 18 år, der får en eller flere diagnoser, steget.

Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet levede omkring 73.000 børn og unge under 18 år den 1. januar 2023 med en eller flere psykiatriske diagnoser.

- Vi får flere henvisninger, og efter covid-19 ser vi, at børn og unges symptomer er mere komplekse og tager længere tid og flere ressourcer at udrede, hvilket presser kapaciteten og forlænger ventetiden på at tage nye patienter ind. Det er flere udfordringer oven i hinanden, siger Jacob Klærke til avisen.

/ritzau/