Regnbuebørn skal gå i forreste række til årets Pride

Et nyt tiltag til årets Copenhagen Pride skal imødekomme regnbuefamilier, som er familier, hvor mindst en af forældrene er LGBTI+-person.

Konkret kommer børn i regnbuefamilier til at gå helt forrest i paraden som en del af den nye regnbuefamiliegruppe.

Politisk forperson for Copenhagen Pride Lars Oskan-Henriksen fortæller, at børne- og regnbuefamilier i mange år har været en del af Pride-paraden, men at det ikke altid har været nemt for familierne at finde hinanden i menneskemylderet.

- Copenhagen Pride er et forum for at skabe nye venner, så ved at danne regnbuefamiliegruppen kan man som familie melde sig til, så man kan gå med andre familier og børn, der deler virkelighed med hinanden, siger han.

Tiltaget skal gøre det mere fleksibelt for børnefamilier at deltage i paraden. Blandt andet ved at tilbyde en forkortet version af ruten så alle kan være tage del i fejringen.

- Det er et tiltag, der imødekommer børnene, så de ikke bare bliver proppet ind i et voksenarrangement, siger Lars Oskan-Henriksen.

I marts i år kom et arrangement på Frederiksberg biblioteket til "Den Lille Kulturnat" under debat. Arrangementet, der indeholdt dragunderholdning i børnehøjde, mødte modstand fra en gruppe, der mente, at det var upassende for børn på grund af seksuelle undertoner.

En sådan modstand har Copenhagen Prides nye tiltag ikke mødt, og det er Lars Oskan-Henriksen heller ikke bekymret for. Han påpeger vigtigheden i at fremvise, hvor alsidigt det danske samfund er.

Digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V) ser også positivt på Copenhagen Prides tiltag. Hun anerkender, at det kan være svært for familier, der lever anderledes end normen.

- Et sådant tiltag, hvor regnbuefamilier får en særlig plads forrest i paraden, er med til at vise, at der er opbakning til anderledes familieformer. Det synes jeg, er meget, meget positivt, siger Marie Bjerre.

Dette års Copenhagen Pride begynder 12. august, mens selve Pride-paraden løber af stablen den efterfølgende lørdag, 19. august.

/ritzau/