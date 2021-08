Regnbueflaget vajer på kirkestien i mod- og medvind

Når man engang skal se tilbage på dansk kirkeliv i de sidste 100 år, så vil indførelsen i 2012 af et autoriseret vielsesritual for par af samme køn være en af de mest markante begivenheder. Spørgsmålet, om bøsser og lesbiske kunne blive gift i folkekirken, havde været diskuteret i et par årtier, siden loven om registreret partnerskab blev vedtaget i Folketinget i 1989.