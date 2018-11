Rejse gennem sorgen

4 stjerner

Indsigtsfuld bog af Inge Møllehave om tro og kærlighed

Sangen ”Du løfter mig”, der er et tilbagevendende nummer ved Stig Rossens julekoncerter, er oversat til dansk af nu afdøde Erling Møllehave, hvis enke, Inge Møllehave, har valgt sangens titel til en bog, hun har skrevet om ”sorg, kærlighed og taknemmelighed”.

Også hun har oplevet at føle sig ”løftet”. Hun formulerer det således: ”Min tro har hjulpet mig til at se, at der er en mening at finde på trods af, at der ikke er en mening med alt”.

Erling Møllehave døde den 13. juli 2017. Da Inge Møllehave mange måneder senere så småt begyndte at genvinde fodfæstet, besluttede hun at skrive om den sorg og afmagtsfølelse, der havde ramt hende. Hun ville gerne ”være med til at bryde de tabuer, som alvorlig sygdom, død og sorg stadig er i nogle kredse, og at gøre opmærksom på, hvor stor en rigdom det kan være at komme ind i en sørgendes univers, hvis man har mod til det”.