Sognepræst: Den identitetspolitiske narresut er rykket ind på kunstmuseerne

Kunstmuseer bryder med den klassiske, kronologiske opdeling til fordel for udstillinger delt i temaer, fordi beskueren skal have mulighed for at finde sin egen vej gennem malerierne. Tendensen er blot endnu et udtryk for en af denne tids store ideologiske narresutter