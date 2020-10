Restauranters smileyordning forsimples og kommer på Facebook

Smileyer, der viser fødevaresikkerhed, skal fremover også være at finde, når man bestiller mad online.

Det skal være nemmere og hurtigere at gennemskue, om en café eller restaurant har styr på fødevaresikkerheden.

Derfor står den tyve år gamle smileyordning, der afspejler fødevaresikkerheden i en forretning, over for en makeover.

Det medfører blandt andet, at der i fremtiden vil være tre smileyer i stedet for fire. En er glad, en er mellemfornøjet, mens den sidste er sur. Smileyen med det afmålte smil udgår.

- Vi har lavet en evaluering af smileyordningen, der viser, at det kan være svært at gennemskue, hvad de nuværende fire smileyer står for.

- Derfor forenkler vi skalaen, så den i endnu højere grad lever op til sit formål og bliver supernem at afkode for folk, siger fødevareminister Mogens Jensen (S).

Med ændringerne forsvinder den såkaldte elite-smiley. Den har været at finde på kontrolrapporter hos virksomheder med fire glade smileys i træk og nul sanktioner de seneste 12 måneder.

- Det har vist sig, at mange ikke helt har forstået, hvad den elitesmiley dækker over. Så nu forenkler vi skalaen, så en glad smiley betyder, at man ved seneste kontrol ikke har fundet nogen overtrædelser, siger Mogens Jensen.

En lige mund betyder, at der var nogle mindre alvorlige overtrædelser. Og en sur mund betyder, at der var alvorlige eller gentagne overtrædelser, som er blevet straffet med bøde eller politianmeldelse.

Det er en enig fødevareforligskreds, der står bag beslutningen.

Forligskredsen består af Socialdemokratiet, Venstre, DF, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative, Alternativet og Liberal Alliance.

Som en del af ændringerne bliver den detaljerede kontrolrapport, som normalt hænger ved indgangen til en restaurant, erstattet af klistermærker på størrelse med et postkort med den aktuelle smiley. Kontrolrapporterne kan i stedet findes online.

Derudover bliver smileyerne digitale, så de følger restauranterne på nettet og i apps. Derfor vil en smiley for en given restauranter også være at finde, når man bestiller mad via eksempelvis Just Eat eller Hungry.

Og på restauranternes sociale medier som Facebook og Instagram skal smileyen også være at finde.

- Det er klart, at sådan en smileyordning skal følge med tiden. Og i dag orienterer rigtig mange sig på de sociale medier og hjemmesider, før de går ind på en restaurant.

- Så det er igen for at gøre det så let for forbrugerne som overhovedet muligt at få en fødevaremæssig vurdering af den restaurant eller det takeaway-sted, de anvender, siger Mogens Jensen.

Ændringerne til ordningen ventes at træde i kraft i slutningen af 2021 eller begyndelsen af 2022.

/ritzau/