Rester af savnet skuespiller fundet i bjerge i Californien

Den britiske skuespiller Julian Sands er tirsdag bekræftet død, efter at jordiske rester af ham er blevet fundet i et bjergområde i den amerikanske delstat Californien.

Det oplyser amerikansk politi ifølge nyhedsbureauet Reuters.

65-årige Sands forsvandt under en vandretur i San Gabriel-bjergene nordøst for Los Angeles den 13. januar.

Hans jordiske rester blev fundet lørdag i et af de områder, han havde besøgt under sin vandretur. Det er disse rester, som nu er blevet endeligt identificeret.

I weekenden oplyste politiet i San Bernardino County ifølge BBC, at resterne af Sands var blevet fundet af vandrere i området.

Julian Sands er bedst kendt for sine roller i den Oscar-vindende film "Værelse med udsigt" og tv-serierne "24 Timer" og "Smallville".

Han spillede også med i "The Girl with the Dragon Tattoo" med Daniel Craig og Rooney Mara i hovedrollerne.

Julian Sands, der blev født i Otley i West Yorkshire i England, forsvandt i området Baldy Bowl den 13. januar under dårligt vejr.

- Civile vandrere kontaktede politistationen i Fontana, efter at de havde fundet menneskelige rester i vildmarken i Mount Baldy, oplyste politiet søndag ifølge BBC.

Få dage inden meddelelsen fra politiet havde Julian Sands' familie udsendt en erklæring, hvori de takkede eftersøgningsholdene.

- Vi er taknemmelige for eftersøgningsholdene og koordinatorerne, der har arbejdet utrætteligt for at finde Julian, skrev familien ifølge BBC.

- Julian vil for altid være i vores hjerter. Vi har gode minder om ham som en vidunderlig far, ægtefælle, opdagelsesrejsende, elsker af den naturlige verden og kunsten og som en original kunstner.

