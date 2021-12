Restriktioner i kulturlivet: Museer kan holde åbent, men tør gæsterne komme?

Mens en række kulturhuse og koncertsteder netop nu er i fuld gang med at aflyse deres arrangementer for resten af december med typisk et lille orkester og et par hundrede tilskuere, gør Grundtvigs Kirke i København klar til på torsdag at opføre Händels ”Messias” med 16 sangere og 16 musikere og foran et publikum på 500 personer. Selvom de nye coronarestriktioner rammer kulturlivet, er det nemlig fortsat muligt at gennemføre store arrangementer, hvis blot publikum sidder ned.