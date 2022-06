Retssag starter debat: Skal skuespillere være pletfrie for at få roller?

Nogle retslige opgør ender med en klar vinder og en lige så klar taber. Sådan kan man da også se på sagen Johnny Depp versus Amber Heard, som forleden nåede sin afgørelse: Heard blev kendt skyldig i bagvaskelse, og Depp renset.

Sådan da. For tilbage står et forløb, hvor et dysfunktionelt forhold mellem to amerikanske skuespillere blev til popcorn-underholdning. Skænderier, stoffer, druk og det, der er værre, blev dokumenteret via lydoptagelser og vidneudsagn i en retssag, som hverken Depp eller Heard slap uplettet fra, men ikke desto mindre begge ønskede live-streamet. Og der var noget smagløs soap over hele forløbet, som intet havde at gøre på alverdens tv- og computerskærme.