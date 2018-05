Rigmand trækker organisation for demokrati ud af Ungarn

Finansmanden George Soros flytter sin institution i Ungarn på grund af undertrykkelse i landet.

Den amerikanske finansmand George Soros flytter sin organisation for demokrati og retsstat, Open Society Foundation, fra Budapest. Den åbner i stedet i den tyske hovedstad, Berlin.

Det sker med henvisning til, at der foregår politisk undertrykkelse i Ungarn, skriver Reuters.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, har anklaget Soros for at stå bag en række problemer i landet, herunder at en strøm af migranter søger mod Ungarn.

Orban sagde mandag, at regeringen er klar til at slå hårdere ned på private organisationer, såkaldte ngo'er. Den ny lov har fået tilnavnet "Stop Soros".

- Regeringen i Ungarn har nedgjort og fordrejet vores arbejde og undertrykt det civile samfund for at score politiske point.

- Der anvendes taktikker, som er uden fortilfælde i EU, konstaterer lederen for Open Society i Budpapest, Patrick Gaspard.

Under valget i Ungarn tidligere i år blev den 87-årige Soros brugt som hadefigur i regeringspartiet Fidesz' kampagne. Det har ført til anklager om antisemitisme.

Soros er født i Ungarn i en jødisk familie. Han rejste som 17-årig til Storbritannien.

Han har i mange år været en førende finansmand i USA og har brugt store dele af sin formue på at støtte overgangen til demokrati i de tidligere kommunistiske lande i Europa.

Oppositionen og organisationer i Ungarn har længe sagt, at hvis Soros' organisation presses væk, så vil endnu et skridt mod et autoritært styre blive taget.

En talsmand for Ungarns regering vil ikke kommentere Open Societys beslutning.

Ungarn har sammen med Polen været et stort problem for de øvrige EU-lande. Regeringerne i de to lande har i vidt omfang bemægtiget sig medier, øvet politisk kontrol med domstolene og ændret forfatningen.

Det er sket på en måde, der er uforenelig med EU's principper om demokrati og retsstat.

