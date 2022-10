Rigsrevisionen ventes at give Forsvarsministeriet hård kritik

Rigsrevisionen mener ifølge et udkast, at styringen af opbygningen af 1. Brigade er utilfredsstillende.

Et udkast til en undersøgelse fra Rigsrevisionen viser, at Forsvarsministeriet står til hård kritik.

Det skriver Berlingske.

Forsvarsministeriet ventes at få kritik for dets håndtering af processen med at gøre 1. Brigade kampklar.

En kampklar 1. Brigade er ifølge avisen det mest centrale krav fra Nato til Danmark.

1. Brigade er en enhed i Forsvaret, der skal kunne indsættes med få ugers varsel. Enheden kaldes også "hærens knytnæve".

- 1. Brigades opgave er at opbygge en slagkraftig og professionel troppeenhed, der er respekteret af vores allierede og frygtet af vores modstandere, lyder det om 1. Brigade på Forsvarets hjemmeside.

For to år siden kom Nato med en evaluering af dansk forsvar. Her lød det ifølge avisen, at "manglen på fremskridt siden sidste evaluering er bekymrende".

Evalueringen har dog ikke medført, at Forsvarsministeriet har strammet grebet, fremgår det af Rigsrevisionens udkast.

I udkastet lyder det, at styringen fra Forsvarsministeriet er utilfredsstillende, og at der fra ministeriets side hverken er sikret et overblik over økonomi eller fremskridt.

- Konsekvensen er, at ministeriet ikke ved, hvordan de cirka 4,4 milliarder kroner til opbygningen af brigaden anvendes, lyder det i udkastet fra Rigsrevisionen ifølge Berlingske.

Forsvarsminister Morten Bødskov ønsker ikke at kommentere kritikken over for Berlingske, fordi Rigsrevisionens undersøgelse er et udkast.

Det var Rigsrevisionen selv, der i marts tog initiativ til at undersøge Forsvarsministeriets håndtering af opbygningen af brigaden.

Det blev besluttet, at brigaden ikke ville stå klar 1. januar 2024, som det ellers var blevet lovet.

Opbygningen af 1. Brigade er et løfte til Nato, men det er også en bunden opgave i det nuværende forsvarsforlig.

I weekenden meddelte forsvarsministeren, at han vil fremrykke forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig, hvis regeringen genvinder magten efter folketingsvalget.

Det nye forsvarsforlig skal gælde for ti år.

