Ritzau morgenbrief

Topnyheder:

USA og Canada redder vigtig frihandelsaftale i 11. time

Udland: Canada og USA nåede natten mandag dansk tid til enighed om rammerne for en opdatering af Den Nordamerikanske Frihandelsaftale (Nafta). Det skete kort før deadline, og det betyder, at Nafta kan fortsætte som en trilateral aftale mellem USA, Canada og Mexico. Mere

https://ritzau.dk/-bkMr

DF vil bytte afviste asylansøgere for terrormistænkte iranere

Politik: En eventuel udlevering af terrormistænkte iranere skal gøres betinget af, at Iran til gengæld tager imod afviste asylansøgere fra landet. Sådan lyder et forslag fra Dansk Folkeparti. Det skriver Berlingske. Mere

https://ritzau.dk/-bkMd

Nyheder:

Folkeafstemning om landenavn slår fejl i Makedonien

Udland: Under halvdelen af vælgerne mødte søndag op og stemte ved en folkeafstemning om at ændre Makedoniens navn. Dermed er afstemningen ikke gyldig. En fremtidig tilknytning til EU og Nato stod på spil. Mere

https://ritzau.dk/-bkMf

Russer og skattelyfirma mistænkes for hvidvask via Nordea

Erhverv: I knap fire år har bagmandspolitiet forsøgt at gennemføre en straffesag mod en russer og et selskab i Belize. De er mistænkt for at have kørt 322 millioner kroner fra kriminelle aktiviteter gennem bankkonti i Nordea. Det skriver Finans.

https://ritzau.dk/-bkMk

Californien genindfører Trumps skrottede lov om netadgang

Udland: Guvernøren i Californien, Jerry Brown, har natten til mandag dansk tid sat sin underskrift på et lovforslag om netneutralitet. Donald Trumps regering vil sagsøge delstaten, skriver Washington Post. Mere

https://ritzau.dk/-bkMb

Det Hvide Hus afviser indblanding i Kavanaugh-undersøgelse

Udland: Det Hvide Hus hverken styrer eller blander sig i den FBI-undersøgelse, der lige nu er i gang af den højesteretsnominerende Brett Kavanaugh. Det siger en række af USA's præsident Donald Trumps rådgivere. Mere

https://ritzau.dk/-bkMc

Kim Larsen-optog tiltrækker tusinder på Facebook

Indland: Flere end 15.000 har på Facebook udvist interesse for et optog til ære for nationalskjalden Kim Larsen. Begivenheden finder sted i København fredag. Mere

https://ritzau.dk/-bkMe

Det sker i dag:

09:30 Konference sætter fokus på affald som ressource

Teknologisk Institut holder konferencen "Respekt for ressourcer", som omhandler, hvordan affald kan blive en ressource. Konferencen har blandt andet fokus på forebyggelse af spild gennem smart design og innovative miljøteknologier. Mere

https://ritzau.dk/-bkLN

11:00 Dom mod franskmanden i Nobels sexskandale

Byretten i Stockholm afsiger dom mod teaterinstruktøren Jean-Claude Arnault, der i svensk presse er kendt som "kulturprofilen". Mere

https://ritzau.dk/-bkLI

11:30 Nobelprisen i medicin uddeles

Nobelprisen i fysiologi eller medicin uddeles i dag. Prisen er siden 1901 blevet uddelt til 214 modtagere, heriblandt Alexander Fleming, Ivan Pavlov og Michael Rosbash. Modtagerne offentliggøres i dag, mens den officielle overrækkelse af prisen finder sted i december. Mere

https://ritzau.dk/-bkLL

15:00 Politikere drøfter støjniveauet fra Distortion

Distortion er et af punkterne på dagsordenen til Miljø- og Teknikudvalgets møde i København. Politikerne skal blandt andet drøfte, at en ny evaluering viser, at gadefestivalen i år larmede for meget og fik flere skriftlige klager end sidste år. Mere

https://ritzau.dk/-bkLJ

TV 2 fylder 30 år

1. oktober 1988 sendte TV 2 for første gang fra Kvægtorvet i Odense. Det fejres af tv-stationen hele ugen. Mere

https://ritzau.dk/-bkLK

Sag om 62-årig mand og sexovergreb på filippinske børn begynder

Retten i Lyngby indleder en sag mod en 62-årig mand, der er tiltalt for at bestille hundredvis overgreb på børn i Filippinerne gennem fire år. Overgrebene blev streamet til hans computer. Mere

https://ritzau.dk/-bkLH

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Billedet af en banan ned over den vestlige del af landet bliver ofte brugt til at fortælle historien om lave indkomster, ringe uddannelse, høj kriminalitet og dårligt helbred. Men billeder passer slet ikke med virkeligheden, siger forsker.

Berlingske

Kim Larsen er død i en alder af 72 år. Må der være fuglefløjt og bægerklang, fest og farver natten lang, hvor han er nu. Tak for musikken, pianomand. Mere

https://www.berlingske.dk/kultur/tak-for-musikken-kim-larsen-tak-for-at-have-leveret-soundtracket-til-vores

B.T.

Tak for alt til Kim Larsen, der er død i en alder af 72 år. Samtlige Larsens seks børn og hans kone siden 2001, Liselotte Kløvborg Larsen, var samlet om den ikoniske danske musiker, sangskriver og nationalskjald til det sidste. Mere

https://www.bt.dk/samfund/hele-familien-samlet-om-larsen-til-det-sidste

Børsen

Privatkundernes tillid til banksektoren er på det laveste i seks år, viser undersøgelse fra Epsi Danmark. Den vigtigste forklaring skal findes i Danske Banks hvidvasksag, mener Helene Söderberg, der er direktør for Epsi. Mere

https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/208572/artikel.html låst

Ekstra Bladet

Det var sgu for tidligt, Larsen. For godt en måned siden lod alt til at være i skønneste orden i Kjukken-lejren. Kim Larsen var i gang med ny musik og bandet havde planer om at samles til efteråret for at arbejde med de ny sange.

Finans

Bagmandspolitiet har i flere år forsøgt at gennemføre en straffesag mod en russer og et selskab for at køre 322 millioner kroner fra kriminelle aktiviteter gennem konti i en nu lukket Nordea-afdeling. Mere

https://finans.dk/finans2/ECE10903767/bagmandspolitiet-kriminelle-udbytter-for-322-mio-kr-koert-gennem-nordea-i-koebenhavn/?ctxref=forside låst

Information

Kim Larsen var en autonom skikkelse i det danske kulturlandskab – hyldet og beundret for sin evne som sangskrædder – han fulgte ikke med tidsånden, men han forblev loyal mod ånden i sit værk, der mest af alt forenede ordet "danskhed" med noget positivt. Mere

https://www.information.dk/kultur/2018/09/kim-larsen-fulgte-tiden-heller-meningen?lst_frnt

Jyllands-Posten

Til det sidste var Kim Larsen den største. Han efterlader sig et imponerende sangkatalog, som altid kunne samle folk på tværs af alder, musiksmag og politisk ståsted. Og trods svækket helbred skabte hans sidste koncerter eufori. Mere

https://jyllands-posten.dk/protected/kultur/ECE10905739/kim-larsen-var-den-stoerste-til-det-sidste/ låst

Kristeligt Dagblad

Regeringen og Facebook vil bekæmpe udbredelsen af falske nyheder i danske medier. Men de bevidst vildledende artikler findes ikke i de etablerede medier, lyder det fra en række eksperter. Mere

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/trods-politisk-fokus-falske-nyheder-findes-ikke-i-etablerede-medier

Politiken

Som en strejf af en dråbe fik vi med Kim Larsens sange lov til at håbe om de ting, som skal komme, førend livet er omme. Han var danmarkshistoriens mest populære kunstner. Mere

https://politiken.dk/kultur/art6734525/Kim-Larsen-er-d%C3%B8d.-Og-i-resten-af-vores-liv-er-det-op-til-os-at-gl%C3%A6de-os-over-at-han-brugte-sit-liv-p%C3%A5-at-forsyne-os-med-musik Låst

Avisernes ledere

Berlingske: Kim Larsen gjorde rockmusikken dansk

Kim Larsen dukkede frem midt i ungdomsoprøret, men han var dybest set en traditionalist, af og til grænsende til det nostalgiske, og han holdt på mange måder på de gamle dyder. Alt dette bragte han med sin musik ind i en ny tid. Det er en trøst, at vi stadig har sangene. Mere

https://www.berlingske.dk/ledere/eneren-der-gjorde-rockmusikken-dansk låst

BT: Kim Larsen skrev alle danskeres kærlighedssang

"Kvinde min", Kim Larsens smukke kærlighedssang fra 1975, blev med årene hele Danmarks kærlighedssang. Sangen er samtidig det bedste udtryk for den udvikling, han gennemlevede. Fra gavflaben Kim til godmodige Larsen. Fra provo til folkekær. Altid med en splint i øjet og klar til at gå mod strømmen. Mere

https://www.bt.dk/debat/b.t.-mener-kim-larsen-var-danmark

Børsen: EU's indre marked sikrer vores velstand

DF har længe følt sig inspireret af brexit, men det vil koste Danmark endnu mere velstand end briterne, hvis regeringsforhandlinger efter næste valg ender med, at Danmark kommer i samme situation. Vi må håbe, at hverken S eller V er villige til at betale en så høj pris for magten. Mere

https://borsen.dk/nyheder/opinion/artikel/11/208530/artikel.html låst

Ekstra Bladet: Alle elskede spillemanden

Med Kim Larsens død er der kun ét at konkludere: Selv om han var helt sin egen, var han stadig alles. I fire årtier personificerede han den danske sang. Som en bredkæftet, poetisk fribytter på tyvetogt i det, han selv kaldte "Borgergade". Mere

https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/tak-for-sangen/7331944

Information: Landbruget skal ud af dødsspiralen

Svinebønderne har ikke noget valg. De bliver nødt til at udvide deres bedrifter og investere i ny teknologi. De konstante udvidelser har efterladt danske landmænd med en gæld, der anslås til at være 350 milliarder kroner. Det er ikke holdbart. Hverken klimamæssigt, etisk eller økonomisk. Mere

https://www.information.dk/debat/leder/2018/09/landbruget-doedsspiralen Låst

Jyllands-Posten: Europa-Parlamentet er EU's største fjende

Det er hinsides normal fatteevne, at 751 parlamentarikere ikke begriber, at deres personlige omgang med skatteydernes penge er en destruktiv faktor for EU. At Europa-Parlamentet tilmed har vedtaget et regelsæt, der forhindrer al offentlig indsigt, understreger blot pointen. Mere

https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE10902769/eus-stoerste-fjende-er-europaparlamentet/ låst

Kristeligt Dagblad: FN må indrette sig på ny virkelighed

FN er nødt til at tilpasse sig en virkelighed, hvor pax americana er ved at være forbi, og globalismen, troen på, at frihandel og sameksistens i den globale landsby uvægerligt vil føre til fred og fordragelighed, er forbi. Mere

https://www.kristeligt-dagblad.dk/leder/fn-maa-indrette-sig-paa-ny-virkelighed låst

Politiken: Larsen var vor tids Grundtvig

I hvert århundrede er det en lille håndfuld særligt beåndede kunstnere forundt at ramme så præcist i deres virke, at vi føler, at de var med til at skabe selve det fællesskab, vi er del af. Kim Larsen var og er vor tids Grundtvig. En folkelig forkynder af både Staunings, Elvis' og Guds nåde. Mere

https://politiken.dk/debat/ledere/art6734708/Kim-Larsen-var-vor-tids-Grundtvig låst

Populære søgeord på Google:

Kim Larsen

https://ritzau.dk/-bkL6

F1

https://ritzau.dk/-bkL7

Thomas Bjørn

https://ritzau.dk/-bkL8

Yandhi

https://ritzau.dk/-bkL9

Valverde

https://ritzau.dk/-bkMa

Kilde: Google Trends - mest anvendte søgninger på Google i Danmark i dag.

https://trends.google.dk/trends

Udvalgte nyheder fra Facebook:

Rockbandet U2 hyldede Kim Larsen i Royal Arena

https://ritzau.dk/-bkLU

Kim Larsen mindet med blomster og øl foran sin opgang

https://ritzau.dk/-bkLV

Derfor var Kim Larsen en helt særlig sangskriver

https://ritzau.dk/-bkLW

Kim Larsen blev hyldet fra tårnets top, og den halve by kunne høre det

https://ritzau.dk/-bkLX

Enige musikanmeldere: - Larsen gjorde tunge emner spiselige og rørende

https://ritzau.dk/-bkLY

Kilde: deviralenyheder.dk - nyheder med flest likes, kommentarer og delinger seneste 12 timer. Nyheder uden redaktionel relevans kan fravælges.

https://deviralenyheder.dk

Udvalgte twittertrends:

#bifach

https://ritzau.dk/-bkLP

Kim Larsen

https://ritzau.dk/-bkLQ

#aabob

https://ritzau.dk/-bkLR

#venfck

https://ritzau.dk/-bkLS

#efbagf

https://ritzau.dk/-bkLT

Kilde: Twitter

https://twitter.com/

Dagens vejr:

Nogen sol og spredte byger. Temperaturer mellem 12 og 15 grader med let til frisk vind fra vest og nordvest. I aften og i nat mest tørt og først klart vejr, senere mere skyet vestfra og sidst på natten regn i Vestjylland. Temp. mellem 5 og 10 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. Mere

Kilde: http://www.dmi.dk/vejr