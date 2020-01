R'n'B-stjernen Akon

* Akon, født Aliaune Damala Bouga Time Puru Nacka Lu Lu Lu Badara Akon Thiam.

* Født i 1973 i delstaten Missouri i USA, men kort efter flyttet til Senegal.

* Flyttede som syvårig fra det vestafrikanske land tilbage til USA.

* Udgav sit første album "Trouble" i 2004 med hits som "Lonely" og "Locked Up".

* Har været med på et hav af sange sammen med stjerner som Snoop Dogg, Lionel Richie og Michael Jackson.

* Har fem gange været nomineret til en Grammy.

* Har stiftet "The Konfidence Foundation" for at hjælpe fattige familier og mindrebemidlede unge samt projektet "Akon Lighting Africa", der har til formål at installere solenergi i afrikanske lande.

* Lancerede i 2018 kryptovalutaen Akoin.

Kilder: BBC, CNN, Vice, Grammy Awards.

