Robyn vækker stor begejstring hos anmelderne

Robyns sensuelle og flotte sceneshow forførte de mange tilskuere og anmeldere, der uddeler fem stjerner.

- Sådan skal det gøres, indleder Ekstra Bladets anmelder sin anmeldelse af Robyn, der natten til lørdag gav koncert på Roskilde Festivals Orange Scene.

Med fem stjerner fra både Ekstra Bladet og Gaffa er de to mediers anmeldere enige om, at Robyn forførte de mange popglade natteravne.

- Efter tre intetsigende dage på Orange trådte Robyn ind i hovedscenens rampelys og mindede om, at populærmusikken stadig kan noget særligt, skriver Thomas Treo fra Ekstra Bladet.

Han kalder hende Skandinaviens uopnåelige popdronning og vægter særligt numrene "Ever Again", "Call Your Girlfriend" og ikke mindst en "rørende" version af "Dancing om My Own" højt.

- Spørgsmålet er, om hun har nævneværdige rivalinder i USA og Storbritannien? Svaret er nej, skriver Treo.

Gaffas anmelder stemmer i med fem stjerner og kalder Robyns sceneshow for en "popfest, der ramte lige i solar plexus."

Særligt storhittet "Dancing om My Own" får ros.

- Op til første omkvæd stopper Robyn bandet og sig selv og lader publikum synge omkvædet alene. Hele pladsen stemmer i, og det giver gåsehud at høre - formodentlig også på scenen, skriver Gaffas anmelder, Ole Svidt.

Hans eneste kritikpunkt går på, at der ikke var den store variation i musikken, hvor de regulære ballader var helt sorteret væk. Og derudover at Robyn ikke talte modersmålet svensk, men engelsk.

Ifølge Ekstra Bladets Thomas Treo kom de mere afdæmpede numre "With Every Heartbeat" og "Who Do You Love?" lidt som et antiklimaks, og hele showet blev en smule overambitiøst.

Dertil mener han, at lyden gerne måtte have været endnu højere, selv om Roskilde Festival ellers bliver rost for at have skruet op for lyden i år og dermed rettet et af de store kritikpunkter, som festivalen plejer at kæmpe med.

/ritzau/