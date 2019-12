Rock for alle pengene: Whitesnake og Europe gæster Royal Arena

Det britiske rockband er hovednavnet 14. maj i Royal Arena, mens svenske Europe er med som support.

Rockbandet Whitesnake giver koncert i Royal Arena i København 14. maj 2020.

Med som support er et andet rockband, nemlig Europe.

Det skriver arrangøren Livenation i en pressemeddelelse.

Der er billetpriser mellem 400 og 610 kroner.

Whitesnake har i år turneret med bandets 13. album, "Flesh Blood", der udkom i foråret. 55 shows i 24 lande for mere end 600.000 fans er det ifølge Livenation blevet til i år.

Det er Deep Purple-sangeren David Coverdale, der har stiftet Whitesnake, som har leveret rockmusik i over 40 år. Blandt bandets største hits er "Here I Go Again" og "Is This Love".

Whitesnake gav senest koncert i Danmark i 2016, da bandet optrådte i Store Vega i København.

Europe har gæstet Danmark en del gange. Bandet er mest kendt for hittet "The Final Countdown", der gik til tops verden over midt i 1980'erne.

Billetsalget begynder fredag 20. december kl. 10.00 via livenation.dk og ticketmaster.dk.

/ritzau/