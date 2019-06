Rockikonet Roky Erickson er død

Roky Erickson, der er anset for at være en foregangsmand inden for psykedelisk rock, er død i en alder af 71.

Rockmusikeren Roky Erickson er død. Det skriver blandt andre musikmagasinet Rolling Stone.

Roky Erickson brød igennem med bandet "The 13th Floor Elevators", der var aktive fra midten af 1960'erne og sporadisk siden da. Bandet har været en inspiration for mange rocklegender, blandt andre ZZ Top.

- Verden har mistet et stort lys og en utrolig sjæl. Det var ikke det letteste liv, men han er fri for alt det nu, siger hans bror Summer Erickson til lokalmediet Austin360 ifølge Rolling Stone.

Roky Erickson led af psykisk sygdom og var flere gange indlagt.

/ritzau/