Rockstjernen Mick Jagger skal opereres i hjertet

The Rolling Stones udskød lørdag deres kommende turné, da forsanger Mick Jagger ifølge læger ikke var klar.

Frontmanden i The Rolling Stones, Mick Jagger, skal gennemgå en hjerteoperation, hvor han skal have indopereret en hjerteklap.

75-årige Mick Jagger forventes at komme sig fuldt ud efter operationen.

Det rapporterer det amerikanske netmedie The Drudge Report, som henviser til unavngivne kilder, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I sidste uge meddelte bandet i en udtalelse, at Mick Jagger havde fået at vide af læger, at han ikke var klar til den nordamerikanske turné, som bandet skulle have indledt i Miami den 20. april.

Derfor besluttede The Rolling Stones at udskyde turnéen.

Sangeren selv undskyldte lørdag på Twitter, at han svigter alle de fans, der har billet til de kommende koncerter i USA og Canada.

- Jeg er ked af at blive nødt til at udskyde turnéen, men jeg vil arbejde meget hårdt på at være tilbage på scenen, så snart jeg kan, skrev han.

Turnéen i USA og Canada, der skulle have varet fra 20. april til 29. juni, er som udgangspunkt udskudt til et senere tidspunkt. De fans, der har billet til koncerterne, kan bruge billetterne til de udskudte koncerter.

Det legendariske band har tidligere været tvunget til at udskyde koncerter, blandt andet i 2016, da Jagger fik strubebetændelse.

Tidligere har det været guitarist Keith Richards' uheld, der har været skyld i aflysninger i bandets 57 år lange karriere.

Koncerter har været udskudt i 1998, efter Richards faldt ned af en stige i sit hjem, og i 2006, da han faldt ned fra en kokospalme under en ferie sydpå, skriver Reuters.

/ritzau/