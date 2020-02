Rod Stewart laver nazihilsen og slår vagt viser video

Nytårsaften blev sangeren Rod Stewart fanget på kamera, hvor han slår en sikkerhedsvagt og laver nazihilsen.

Den britiske sanger Rod Stewart har gjort sig uheldig bemærket. Det er ikke for hans musik, men for hans opførsel nytårsaften.

I en overvågningsvideo ses han blandt andet slå en sikkerhedsvagt, hvor han kort forinden udfører en nazihilsen.

Rod Stewart ses heile med den ene hånd, mens han med den anden laver et overskæg.

Det britiske medie Daily Mail er i besiddelse af videoen, der er optaget nytårsaften.

Her ankom stjernen med sin familie til en nytårsfest på et hotel i den amerikanske stat Florida.

Ifølge Daily Mail vil sikkerhedsvagten lægge sag an mod den 75-årige sanger samt hans voksne søn Sean, som også på videoen ser ud til at komme i tumult med vagterne.

Aftenen sluttede med, at de begge blev anholdt og anklaget for overfald.

Hvis både Rod Stewart og sønnen dømmes, står de ifølge mediet til et år bag tremmer. Begge har dog kendt sig ikke skyldige tilbage i januar. Sagen ventes at komme for en dommer i Florida på tirsdag, skriver mediet.

Ifølge Daily Mail opstod situationen, da sangeren og hans familie blev nægtet adgang til hotellets børneområde.

Foruden Stewart og den voksne søn ankom sangeren med sin kone samt deres børn på henholdsvis 14 og 8 år.

/ritzau/