Røvere flygter på motorcykler efter vildt smykkekup i Paris

Røvere kan være sluppet afsted med smykker for millioner af euro i et spektakulært kup lørdag mod den eksklusive smykkebutik Harry Winston i Paris.

De tre bevæbnede personer slog til omkring klokken 11.45 lørdag.

Her afgav personerne ifølge en politikilde tæt på sagen et "advarselsskud" ved butikken, som ligger nær den berømte gade Champs-Élysées.

En af personerne var ifølge kilden bevæbnet med et langt våben.

De tre røvere flygtede fra gerningsstedet på motorcykler, og en efterforskning af sagen er nu i gang.

Ingen kom noget til i forbindelse med kuppet.

Der er lørdag aften ikke meldinger om, at gerningsmændene er blevet fanget.

En kilde tæt på sagen siger, at det kan vare "adskillige dage", før man kender den præcise værdi af de smykker, som røverne er sluppet afsted med.

Men beløbet kan være særdeles højt.

Ved to tidligere kup mod samme butik blev der i 2007 og 2008 stjålet smykker for over 500 millioner kroner.

I alt slap røverne dengang afsted med omkring 900 genstande.

En domstol i Paris gav i 2015 otte mænd domme på mellem ni måneders fængsel og 15 år for det røveri.

Den formodede bagmand havde kaldenavnet "Doudou" og fik den længste straf.

Ved det første røveri i oktober 2007 lod fire tyve, som om de var byggearbejdere.

Omkring et år senere blev der også taget kreative midler i brug.

Denne gang havde tre af fire tyve iklædt sig kvindetøj og parykker under røveriet.

Harry Winston-butikken ligger på den fashionable Avenue Montaigne, hvor der også ligger en række andre luksusbutikker.

/ritzau/AFP