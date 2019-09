Roskilde Festival hyrer Taylor Swift til første danske koncert

Den amerikanske popstjerne er første navn på plakaten til Roskilde Festival 2020.

Popstjernen Taylor Swift spiller sin første koncert i Danmark på Roskilde Festivals Orange Scene i 2020. Det skriver Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

Den 29-årige pop- og countrysanger er det første navn på Roskilde Festivals plakat for 2020. Det er samtidig Taylor Swifts første optræden i Danmark, oplyser festivalen.

- Det er et kæmpe scoop for os at kunne lægge scene til Taylor Swifts første show i Danmark, siger Anders Wahrén, Roskilde Festivals programchef, i pressemeddelelsen.

- Hun er én af de mest vedkommende og toneangivende popstjerner i verden lige nu og et kæmpe ikon blandt vores mange unge deltagere.

Taylor Swift står bag sange som "Love Story", "I Knew You Were Trouble" og "Shake It Off".

Som 17-årig skød hun karrieren i gang med debutalbummet "Taylor Swift". I slutningen af august i år udgav amerikaneren sit syvende studiealbum "Lover".

I løbet af den første uge efter udgivelsen solgte "Lover" ifølge Billboard mere end noget andet album i USA siden Swifts udgivelse af albummet "Reputation".

Hun er også i verdenstoppen, når man kigger på størrelsen af superstjernernes pengepunge.

Sangeren tjente mest af alle kendisser fra 1. juni 2018 til 1. juni 2019 før skat. Det viser en liste over de 100 bedst betalte kendisser fra pengemagasinet Forbes.

Også målt på Grammy-priser er den 29-årige stjerne blandt verdens mere velhavende. Hun har fået 10 Grammy-priser. To af dem for bedste album.

Taylor Swift skal spille på den danske festivals største scene, Orange Scene, onsdag den 1. juli 2020.

Roskilde Festival er Nordeuropas største festival. Cirka 130.000 mennesker havde ved dette års festival købt billet, hvor 188 navne var på plakaten.

Festivalen fejrer næste år 50-års jubilæum. Derfor har den fået den særlige titel "RF50: Time Is Now".

/ritzau/