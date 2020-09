Roskilde Festival bliver en tredjedel færre grundet corona

17 nye fyringer får ingen betydning for, om Roskilde Festival kan blive afholdt i 2021.

Virksomheden bag Roskilde Festival har tirsdag fyret 17 ansatte som følge af coronakrisen.

Det oplyser Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

I forvejen har festivalen i en periode ikke genbesat stillinger, og samlet set er organisationen blevet en tredjedel mindre sammenlignet med foråret.

- Vi er godt hjulpet af regeringens hjælpepakke til begivenheder i forbindelse med den festival, der skulle have været i sommer, siger Signe Lopdrup, der er administrerende direktør for Roskilde Festival-gruppen.

- Men den samlede almennyttige virksomhed er ramt økonomisk, og de øvrige hjælpepakker kan ikke hjælpe os igennem i tilstrækkelig grad.

- Siden nedlukningen i foråret har vi arbejdet fokuseret på at nedbringe omkostningerne, ved at stillinger, der er udløbet, ikke er blevet genbesat. Men det står nu klart, at det ikke er nok, siger hun i en pressemeddelelse.

Sparerunden får ingen konsekvenser for, hvorvidt festivalen kan gennemføres i 2021, hvor den er planlagt til at løbe af stablen fra 26. juni til 3. juli.

Signe Lopdrup fortæller, at en stor del af festivalen er planlagt. I stedet handler det om at afklare, hvornår det igen er muligt at samle tusindvis af mennesker til en festival.

- Vi forventer at holde Roskilde Festival i 2021. Men det bliver nok ikke på den måde, som vi plejer at gøre det. For verden er en anden, og situationen flytter sig hele tiden, skriver Roskilde Festival på sin hjemmeside.

I juni blev de første 32 kunstnere offentliggjort, hvoraf de 30 også skulle have optrådt i 2020.

Blandt andet får deltagere på Roskilde Festival 2021 mulighed for at høre den amerikanske rapper Tyler, The Creator og britiske FKA Twigs.

Roskilde Festival 2021 er allerede udsolgt. Da festivalen blev aflyst i april, valgte 85 procent af dem, der havde billet, at gemme den til 2021.

De sidste 12.000 billetter blev sat til salg i maj og blev solgt på få timer.

/ritzau/