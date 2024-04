Roskilde Festival fuldender program med fremadstormende rapper

Om 81 dage overtager utallige telte, pavilloner, kæmpe højttalere og festglade mennesker Roskilde Dyreskueplads, der i otte dage traditionen tro er rammen om Roskilde Festival.

Tirsdag har festivalen afsløret alle kunstnerne, som publikum kan opleve under den orange dug på hovedscenen og festivalens andre scener.

- Nu kan vi ånde lettet op og sige, at vi har det fulde line-up ude. Jeg synes, det er et fantastisk program igen i år. Vi har musik fra fem kontinenter, og vi har både nye artister og store etablerede navne, der kommer til Danmark for første gang, siger Anders Wahrén, der er programchef på festivalen.

Den amerikansk-britiske rapper 21 Savage er et af 53 spritnye navne, som tirsdag er kommet på plakaten.

Han er en blandt mange, som programchefen er særligt godt tilfreds med.

Men det er altid svært at vælge enkelte navne ud, for programmet har sin styrke i sin helhed, mener Anders Wahrén.

Han nævner dog, at han er rigtig glad for at festivalen kan præsentere navne som SZA og Doja Cat.

Sidstnævnte skulle have optrådt på festivalen i 2020, men den blev aflyst på grund af corona.

- Det er et fortrinsvist ungt publikum, vi har. Det vil vi gerne holde fast i, siger han.

Festivalens fulde program er ifølge programchefen for dem, der gerne vil rykkes, vil overraskes, men også få oplevelser, man ikke kan få andre steder.

- Vi skal også skal have de store samlende navne, derfor er det også vigtigt at have Foo Fighters, PJ Harvey og den historie, de har med, siger han.

Så længe man er nysgerrig og åben for mange forskellige genrer og indtryk, er der rigtig meget at komme efter i programmet, påpeger Anders Wahrén.

Ud over 21 Savage lyder tirsdagens nye navne også på danske artister. Zar Paulo, Barselona, Barbro og Gobs er også booket ind på programmet i år.

Programchefen er udmærket klar over, at der har været mange spekulationer om, hvorvidt den amerikanske musiker Taylor Swift ville komme tilbage på plakaten, som hun var i 2020.

- Vi er helt klar over, at der vil være spekulationer, når et navn som hende har huller i sin tourplan, siger han.

Men det bliver ikke i år, hun gæster festivalen. Han håber på, at hun på sigt vil være klar til at spille festivaler igen, når hun er færdig med sine stadionshows.

- Ligesom vi har set det med nogle af de andre store navne, som vi har haft gennem årene. Det er der, hvor man kan møde nye fans og ikke bare spille for dem, man i forvejen har.

Roskilde Festival 2024 finder sted gennem otte dage fra 29. juni til 6. juli.

/ritzau/