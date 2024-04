Roskilde Festival fuldender tidsplan og overrasker med madglad rapper

Det skriver Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

Iøjnefaldende blandt de nye musiknavne er især Action Bronson, der også gæstede festivalen tilbage i 2016.

Den amerikanske rapper - og tv-vært med eget madshow "Fuck, That's Delicious" - er især kendt for sit snart ti år gamle album "Mr. Wonderful".

Han har gennem karrieren samarbejdet med navne som Chance the Rapper, Mac Miller og A$AP Rocky.

Blandt de nye navne finder man også den engelske sangerinde Shygirl, der tager det elektroniske klubunivers "Club Shy" med på den sjællandske festival.

Dertil gæster den sydafrikanske producer Musa Keys og den heavy metal-glade rapper Scarlxrd også Roskildes dyreskueplads.

Heriblandt "Solidarity With Palestine", der adresserer krigen i Mellemøsten og den humanitære krise i Gaza og hylder palæstinensisk kultur, lyder det i pressemeddelelsen.

- Roskilde Festival er skabt til at gøre en forskel for andre, også langt væk fra festivalpladsens oplevelser, kunst og koncerter.

- Det er vigtigt for os at give rum til nye talenter og plads og stemme til dem, der kan være med til at skabe en forandring, siger Roskilde Festivals programchef, Anders Wehrén, i pressemeddelelsen.

Også den newzealandske graffitikunstner RAMS er tilføjet til programmet.

De nye navne tilslutter sig Roskilde-plakaten med kunstnere som SZA, Doja Cat, Foo Fighters og Medina.

Roskilde Festival løber af stablen fra 29. juni til 6. juli.

