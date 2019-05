Roskilde Festival melder udsolgt af partoutbilletter

Alle partoutbilletter til Roskilde Festival meldes nu udsolgt. Det skriver arrangørerne på hjemmesiden.

Alle 80.000 partoutbilletter til Roskilde Festival meldes nu udsolgt.

Det skriver arrangørerne på hjemmesiden.

Festivalen, der finder sted fra lørdag 29. juli til søndag 7. juli, har blandt andre navne som Bob Dylan, The Cure, Cardi B, Mø, og Chance The Rapper på plakaten.

Selv om den fulde festivalbillet, hvor overnatningerne alle dage er inkluderet i billetten, er der stadig enkelte endagsbilletter tilbage.

Den 6. juli er på nuværende tidspunkt den eneste dag, der er udsolgt.

Roskilde Festival råder til, at man skal melde sig som frivillig på festivalen, hvis man stadig gerne vil deltage i festivalen.

Som frivillig har man mulighed for at arbejde på og omkring festivalen for at få en festivalbillet.

/ritzau/