Roskilde Festivals Orange Scene er slidt op og skal skiftes ud

Den ikoniske Orange Scene på Roskilde Festival lever ikke længere op til behovene for verdens største kunstnere og er slidt op.

Af den grund vil festivalen for sidste gang næste år opstille den nuværende Orange Scene på Dyrskuepladsen i Roskilde, inden den skiftes ud i 2025.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

- Stålkonstruktionerne skulle skiftes ud, og det skal dugen i den grad også. Den er faktisk blevet repareret, og vi har gjort alt, hvad vi kan, for at strække levetiden så langt som muligt, siger festivalens direktør, Signe Lopdrup.

Den nye scene vil være den tredje i rækken i festivalens levetid og større end sine forgængere. Den vil ikke skulle bygges op hvert år, men kommer til at bestå af en permanent og en midlertidig del, skriver mediet.

Den permanente del er en halvcylindrisk stålkonstruktion på over 24 meter, som uden for festivalperioden vil være overdækket.

Delen bygges for at få en konstruktion, der er mere stabil, mens det samtidig er mere bæredygtigt, fortæller direktøren til mediet.

Hun tilføjer, at selv om den nye scene på mange punkter vil adskille sig fra den nuværende, vil den stadig være genkendelig.

Den nuværende Orange Scene er en begrænsning for festivalen, fordi man ifølge Signe Lopdrup har måttet sige nej tak til koncerter med rockbandet Rammstein og den spanske sangerinde Rosalía, fordi forholdene ikke har været til det.

Som følge af at en del af den nye scene vil være permanent, vil Signe Lopdrup "bestemt ikke afvise", at Roskilde Festival kunne finde på at bruge scenen til andre arrangementer end selve festivalen.

Det er ikke det, der er målet med den nye scene, men sker det, vil det være uden den velkendte orange dug, lyder det.

Udskiftningen vil koste omkring 30 millioner kroner, men det er en langsigtet investering, da festivalen regner med, at den nye scene vil have en levetid på minimum 25 år, siger Signe Lopdrup til mediet.

Orange Scene er den største scene på festivalen med plads til omkring 60.000 tilskuere.

Ifølge Sjællandske blev den nuværende scene for første gang sat op i 2001.

/ritzau/