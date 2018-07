Roskildes programchef: Årets koncerter samlede unge som gamle

Natten til søndag slutter Roskilde Festival, som ifølge programchefen har budt på mange samlende koncerter.

Der er natten til søndag blevet slukket for højttalerne på Orange Scene, og medarbejdere rydder op efter mere end fire døgn med store kunstnere på plakaten.

Programchefen for Roskilde Festival, Anders Wahrén, er tilfreds med forløbet, som ifølge ham har budt på mange højdepunkter og samlende koncerter.

Han fremhæver især den amerikanske rapper Eminem, som optrådte onsdag aften.

- Man kan ikke komme uden om Eminem, som var historisk populær og formåede at samle både unge som ældre. Han er et virkelig stort navn, selv om han bare er i 40'erne.

- Også kunstnere som Dua Lipa og The Minds of 99 samlede mange mennesker, siger han.

Flere end 175 bands har forsøgt at fortrylle, forarge eller forblænde de 130.000 gæster, som de seneste dage har kunnet kalde Roskilde Dyrskueplads for hjem.

Selv om festivalen er kendt for et omfattende musikprogram, var der også andre arrangementer på årets plakat. Eksempelvis tiltrak den amerikanske whistleblower Chelsea Manning sig stor opmærksomhed.

På scenen Gloria, der ligger i et telt med plads til over 1000 mennesker, blev Manning, som er tidligere efterretningsanalytiker i det amerikanske militær, blandt andet interviewet om betydningen af, at softwareudviklere forholder sig etisk til de produkter, de udvikler.

- Det forløb rigtig godt. Der var fyldt, og folk kom med mange spontane klapsalver, og det var tydeligt at se på hende, at det var anderledes, end hvad hun var vant til, siger programchefen.

Ifølge Anders Wahrén er det vigtigt, at festivalens scener supplerer hinanden og tilbyder de mange festivalgæster noget forskelligt.

Programchefen bruger den kommende tid på at evaluere, hvordan koncerterne er forløbet, om kunstnerne passede ind både på den enkelte scene og det bookede tidspunkt.

Når sommeren er ovre, begynder han og resten af holdet bag festivalen at kigge mod næste års Roskilde Festival.

I knap to årtier har festivalen forsøgt at få Eminem på scenen, og nu hvor det er lykkes, har Anders Wahrén andre musikalske talenter i kikkerten.

- Vi ser gerne, som vi tidligere har fortalt, en kunstner som Beyoncé på programmet. Der er dog den udfordring, at hun typisk anvender et meget stort og krævende setup, som ikke egner sig godt til festivaler, siger han.

Dørene til festivalpladsen blev slået op onsdag, og det britisk band Gorillaz lukkede hovedscenen natten til søndag.

/ritzau/