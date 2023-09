Royal Run vender tilbage til Nordjylland efter et års fravær

I maj snørede knap 100.000 danskere løbeskoene i fem forskellige byer rundt i landet for sammen at løbe Royal Run.

Næste år sker det igen. Og den første værtsby, der er annonceret, er Brønderslev i Nordjylland.

Det skriver motionsløbet i en pressemeddelelse.

- Vi er så glade for at kunne vende tilbage til Nordjylland efter et enkelt års fravær. Vi ved, at mange nordjyder var kede af, at vi ikke kom til det nordjyske til Royal Run '23, så derfor er vi glade for at kunne imødekomme deres ønsker for næste års Royal Run.

Det siger Jens Otto Størup, der er administrerende direktør i DGI og medlem af Royal Runs styregruppe, i meddelelsen.

Det populære motionsløb med kronprins Frederik som hovedperson fandt sted første gang i 2018 i anledning af kronprinsens 50-års fødselsdag. Siden da har eventet fundet sted hvert år i pinsen.

Næste år vil fem byer igen danne rammen om løbet, som i 2024 vil blive afholdt 20. maj.

Torsdag vil alle fem værtsbyer blive annonceret.

- Det betyder også, at vi nu for alvor kan komme i gang med at inspirere danskerne i nye dele af landet til lidt mere bevægelse, lyder det i meddelelsen fra endnu et medlem af løbets styregruppe Morten Mølholm Hansen, der er administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

I maj i år slog løbet deltagerrekord, da 93.679 støvede løbeskoene af og tilmeldte sig det royale - men folkelige - løb Royal Run.

Arrangørerne bag fortalte i den anledning, at en tredjedel af de tilmeldte til årets motionsløb aldrig før havde deltaget i et motionsløb, hvorfor de efterfølgende ville hive fat i deltagere for at inspirere dem til mere motion.

Royal Run arrangeres af idrætsvisionen Bevæg dig for livet – et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Atletik. TV 2 og Regionerne er mediepartner på Royal Run, og Trygfonden, Nordea-fonden og Novo Nordisk Fonden er strategiske partnere.

/ritzau/