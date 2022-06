Rullestenene har transcenderet tiden

Det britiske orkester The Rolling Stones kan fejre deres 60-års jubilæum på de europæiske scener denne sommer. Helt udødelige er gruppens medlemmer dog ikke, selvom de ligesom deres store forbilleder inden for blues- og soulmusikken bare bliver ved

Da Ekstra Bladets udsendte Carsten Grolin sad sammen med Brian Jones over en cola og en whisky i baren på Hotel Viking i Oslo, spurgte han om fremtiden, hvortil grundlæggeren af The Rolling Stones prompte replicerede: ”Ingen af os tror, vi skal lalle rundt på scenen som 30-årige”.

Det var i sommeren 1965. Brian Jones holdt sit løfte. Tre år senere var han død. Han blev fundet druknet i sin swimmingpool nogle få måneder efter, at han var blevet fyret af sine musikalske venner. Han havde aldrig set sig selv som rockstjerne, og han fungerede ikke længere i orkestret, hvad der udstilles i Jean-Luc Godards film ”One+One” fra 1968, hvor den franske instruktør følger tilblivelsen af en af The Rolling Stones’ signatursange, ”Sympathy For The Devil”.