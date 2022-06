Runesten under køkkengulv kan være ældre end Jellingstenen

En tonstung sten, der gemte sig under et køkkengulv på en ejendom ved Randers, kan vise sig at være en af landets ældste runesten.

Endda ældre end Jellingstenen.

Den to meter lange og 80 centimeter brede sten er allerede erklæret danefæ, og nu arbejder Nationalmuseet på at fastslå runestenens præcise alder.

- Det er helt fantastisk, når der kommer sådan et fund. Runesten er jo det eneste skrift, vi har tilbage fra vikingetiden.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg er begejstret, siger arkæolog og overinspektør på Museum Østjylland Benita Clemmensen.

Det var i første omgang det lokale museum, som beboerne henvendte sig til, og herefter tog museet fat på Nationalmuseet.

Jellingstenen blev rejst af kong Harald Blåtand omkring år 965. Men runestenen fra Mosekær ved Randers er muligvis helt tilbage fra 700- eller 800-tallet.

Det afgørende for dateringen er, om runetegnene på stenen fra Randers er begyndelsen eller afslutningen på runeteksten.

De fem runetegn på stenen kan læses "aft bi". Det kan oversættes til "efter B".

Runesten er typisk rejst til minde om betydningsfulde personer, og her er det måske en Bjørn, en Bjarne eller en Birk.

Hvis runetegnene er begyndelsen på sætningen, tilhører stenen formentlig den allerældste gruppe af runesten, vi har i Danmark.

Der er omkring 200 runesten fra vikingetiden rundt omkring i Danmark, og Randers lægger jord til en del fund fra perioden:

- Den her sten vil lægge sig flot ind sammen med nogle af de fantastiske fund, vi har i Randers-området fra vikingetiden:

- Vi har Sølvskatten fra Tinghøj, vi har Sjelle Bro-stenen, vi har passage- og plankevejene hen over Alling Å, og så har vi Hørning Kirke med sporene efter en gammel stavkirke.

- Så det at vi pludselig kan få fornemmelsen af de tidligste vikinger i området, det er jo megaspændende, siger Benita Clemmensen.

Traditionen med at rejse runesten var i 700-, 800- og størstedelen af 900-tallet udbredt blandt vikingetidens rige og magtfulde familier.

Stenen står nu hos Museum Østjylland og venter på nærmere undersøgelser.

/ritzau/