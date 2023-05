Rusland afviser ukrainske gennembrud i Bakhmut

Rusland afviste sent torsdag påstande fra prorussiske bloggere og lederen af Wagner-gruppen om, at ukrainske styrker har gjort et gennembrud i Bakhmut.

- De individuelle erklæringer på Telegram (beskedtjeneste, red.) om et "gennembrud" flere steder på frontlinjen er ikke i overensstemmelse med virkeligheden, skriver Ruslands forsvarsministerium i en udtalelse ifølge AFP.

Det kommer til trods for, at lederen af den private militære Wagner-gruppe, Jevgenij Prigozjin, i tre dage har anerkendt, at visse ukrainske styrker er trængt igennem.

Styrker fra Wagner-gruppen har været primus motor for Ruslands kampe i og omkring Bakhmut.

Bakhmut var engang en by med 70.000 indbyggere, men nu er det en næsten totalødelagt krigszone, som har udviklet sig til kampenes centrum.

Samtidig skriver en analytiker ved Institut for Krigsstudier (ISW) i Washington D.C. på det sociale medie Twitter, at den normalt pålidelige russiske militærblogger Rybar melder om ukrainsk fremgang ved Bakhmut.

Det skulle være ved de nærliggende byer Klisjtjijivka og Bohdanivka, hvor Rusland ifølge bloggeren har mistet flere tilholdssteder.

Ifølge ISW lykkedes ukrainske styrker 9. maj med en række modoffensiver omkring Bakhmut.

Baggrunden er en række optagelser, som tilsyneladende viser, at ukrainske styrker har gjort fremskridt nord for Khromove og nordvest for Bila Hora.

De to områder ligger henholdsvis umiddelbart vest og 14 kilometer sydvest for Bakhmut.

Ukraines tilsyneladende fremstød har fået flere til at spekulere i, at landets længe ventede modoffensiv er gået i gang.

Men det afviste Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, torsdag.

- Vi har stadig brug for mere tid, sagde han ifølge Reuters i et interview med europæiske tv-stationer.

Selv kalder Jevgenij Prigozjin præsidentens udtalelser om, at modoffensiven ikke er i gang, for "vildledende".

Torsdag sagde Storbritanniens forsvarsminister, Ben Wallace, at man har forstærket den ukrainske hær med en særlig type langtrækkende krydsermissiler ved Storm Shadow.

