Rusland angriber energiforsyning i flere ukrainske byer

To medarbejdere fra et atomkraftværk i et russisk-besat område er forsvundet, melder kraftværkets selskab.

Russiske angreb har tirsdag morgen ramt den ukrainske energiforsyning i Kyiv og Zjytomyr.

Det berette forskellige ukrainske myndigheder tirsdag.

I hovedstaden Kyiv har en rådgiver for præsident Volodymyr Zelenskyj oplyst, at tre "energi-objekter" er ramt af eksplosioner.

- Umiddelbart tre angreb på energifaciliteter på vestbredden i Kyiv, oplyser rådgiveren, Kyrylo Tymosjenko, på sociale medier ifølge nyhedsbureauet AFP.

Kyiv er delt af floden Dnipro.

Tymosjenko oplyser videre ifølge Reuters, at også i byen Dnipro, der ligger længere nede ad floden Dnipro, har der været angreb på energi-sektoren. Her har angrebene gjort "alvorlig skade" ifølge rådgiveren.

Også borgmesteren i Zjytomyr, der ligger vest for Kyiv, oplyser, at der har været angreb i byen tirsdag. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Lige nu er der ingen lys eller vand i byen, skriver borgmesteren Serhiy Sukhomlyn.

- Hospitalerne kører på nød-forsyninger.

Samtidig har det statslige ukrainske energiselskab, Energoatom, anklaget Rusland for at have kidnappet to ledende medarbejdere på atomkraftværket i Zaporizjzja.

Kraftværket ligger i et område, der er besat af russiske styrker.

I et opslag på selskabets konto på beskedtjenesten Telegram skriver Energoatom, at det drejer sig om kraftværkets leder for informationsteknologi, Oleh Kostyukov, og Oleh Oshek, der er assistent for kraftværkets leder.

- For nuværende vides det ikke, hvor de er, eller hvad deres tilstand er, skriver Energoatom.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har tirsdag fordømt angrebene.

- Rusland fortsætter med at gøre, hvad de gør bedst: Terrorisere og dræbe civile, siger han ifølge Reuters.

- Terrorstaten (Rusland, red.) vil ikke ændre noget for sig selv med sådanne handlinger.

/ritzau/