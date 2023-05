Rusland beslaglægger fire slæbebåde fra Mærsk-selskab

En russisk domstol har bestemt, at fire slæbebåde tilhørende et af A.P. Møller - Mærsks datterselskaber skal beslaglægges.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er en domstol på den russiske ø Sakhalin i det nordlige Stillehav, der på vegne af energiselskabet Sakhalin Energy har beordret beslaglæggelsen. Det viser en domstolsafgørelse fra den 24. april.

Sakhalin Energy fører tilsyn med produktionen af olie og flydende naturgas på øen. Det skriver nyhedsbureauet MarketWire.

Det er Mærsks datterselskab Svitzer, der har fået beslaglagt bådene.

Mærsk besluttede i marts 2022 at trække alle aktiviteter ud af Rusland som følge af den russiske invasion af Ukraine.

Den proces har stået på siden da.

I mellemtiden har Rusland beslaglagt flere aktiver fra vestlige lande, der har meddelt deres exit fra det russiske marked.

Svitzer, der er verdens største slæbebådsoperatør, har forsøgt at få bådene ud fra russisk farvand. I stedet er de altså blevet beslaglagt.

Mærsk har onsdag bekræftet beslaglæggelsen over for Børsen. Det oplyses til avisen, at bådene nu er hos "en tredjepart".

Ifølge Mærsk er alle Svitzers ansatte i Rusland blevet opsagt som følge af domstolsafgørelsen. Det skriver Reuters.

Beslaglæggelsen af de fire slæbebåde ventes som minimum at vare indtil den 18. maj. Det viser dokumenter fra afgørelsen.

Det er blandt andet lykkedes Mærsk at forlade det russiske marked ved at sælge en stor aktiepost i den russiske havnekoncern Global Ports.

I februar lykkedes det desuden at afhænde Mærsks to logistikfaciliteter i Sankt Petersborg og Novorossijsk. Det skriver Børsen.

