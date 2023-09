Rusland erklærer russisk nobelprismodtager for udenlandsk agent

Rusland har erklæret den russiske journalist og nobelprismodtager Dmitrij Muratov som værende "udenlandsk agent".

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Mærkatet "udenlandsk agent" bruges typisk af russiske myndigheder for at lukke munden på kritikere, skriver AFP.

En del af konsekvensen er, at man bliver pålagt at fortælle, hvordan man finansierer sit arbejde. Alle ens publikationer - herunder opslag på sociale medier - bliver også udstyret med et særligt mærkat.

Ruslands justitsministerium hævder, at Muratov har "brugt udenlandske platforme til at sprede holdninger, der har til formål at danne en negativ holdning til Rusland udenrigs- og indenrigspolitik".

61-årige Muratov modtog i 2021 Nobels fredspris for sit arbejde på den uafhængige avis Novaja Gazeta, hvor han er chefredaktør.

Han modtog prisen sammen med den filippinske journalist Maria Ressa for deres kamp for ytringsfrihed i deres respektive lande.

Den russiske regering har i stigende grad slået ned på kritiske røster i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

Dmitrij Muratov var for nylig til stede ved en retssag i Rusland, hvor han forsvarede sin ven Oleg Orlov. Orlov er en af formændene i menneskerettighedsorganisationen Memorial.

Memorial var i 2022 en af tre modtagere af Nobels fredspris.

Seks personer, der har været journalist eller bidragyder for avisen Novaja Gazeta, er blevet dræbt siden 2000, skriver AFP.

Blandt dem er Anna Politkovskaja, der i 2006 blev dræbt i Moskva på den russiske præsident Vladimir Putins fødselsdag.

Dmitrij Muratov solgte i juni sidste år sin nobelpris - en guldmedalje - på auktion for 103,5 millioner dollar - svarende til 711 millioner kroner.

Han donerede beløbet til Unicef med det formål at hjælpe ukrainske børn og familier, der har mistet deres hjem på grund af den russiske invasion.

/ritzau/