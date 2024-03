Rusland rammer underjordisk gasanlæg i Ukraine

Et underjordisk gaslagringsanlæg i Ukraine blev søndag ramt i forbindelse med et omfattende russisk missilangreb.

Det oplyser det statslige ukrainske gasselskab Naftogaz.

Samtidig lyder det dog, at forbrugernes gasforsyning ikke er blevet påvirket af angrebet.

Ifølge den administrerende direktør i Naftogaz, Oleksij Tjernysjov, har man påbegyndt reparationer af anlægget.

- Situationen kommer ikke til at påvirke driften af anlægget, siden gassen er opbevaret langt under jorden, skriver han i et opslag på det sociale medie Facebook.

I forbindelse med søndagens angreb oplyser Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, desuden, at der arbejdes på at genetablere elforsyningen i en række regioner.

Særligt i Kharkiv, Ukraines næststørste by, er elnettet blevet påvirket.

Ifølge Ukraines energiministerium har landet på baggrund af Ruslands seneste angreb øget importen af energi og nedskaleret eksporten.

En af Ukraines største energiselskaber, DTEK, oplyste for nylig, at virksomhedens produktion er faldet med 50 procent.

Ukrenergo, Ukraines svar på Energinet, har oplyst, at de seneste angreb har forårsaget ødelæggelser for 90 millioner euro - 671 millioner kroner.

I sin daglige tale til befolkning søndag oplyste Zelenskyj, at over 200.000 indbyggere i Kharkiv manglede en pålidelig strømforsyning.

Derfor har lokale energiselskaber indført begrænsninger på strømforbruget.

I Odesa ved Sortehavet er der desuden blevet indført såkaldte "rolling blackouts", som er, når elselskaberne slukker for strømmen i perioder for at begrænse forbruget.

Størstedelen af Ukraines gaslagre befinder sig i den vestlige del af landet. Ukraine har kapacitet til at opbevare 30 milliarder kubikmeter gas.

