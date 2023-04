Rusland sigter amerikansk journalist for spionage

Rusland har sigtet den amerikanske journalist Evan Gershkovich for spionage. Det skriver det russiske nyhedsbureau Interfax ifølge Reuters.

Han er avisen Wall Street Journals korrespondent i Rusland.

- Gershkovich er blevet sigtet, siger en unavngiven kilde til Interfax.

Et andet russisk nyhedsbureau, Tass, skriver, at Gershkovich har erklæret sig ikke skyldig.

For lidt over en uge siden blev den 31-årige amerikaner anholdt i Jekaterinburg. Byen ligger 1800 kilometer øst for Moskva.

Wall Street Journal har på det kraftigste benægtet beskyldningerne fra den russiske sikkerhedstjeneste, FSB, om, at Gershkovich skulle være skyldig i spionage.

I sidste uge meddelte FSB, at Gershkovich på opdrag af USA har indsamlet oplysninger om en virksomhed, der indgår i Ruslands "militære forsvarskompleks." FSB hævder, at der er tale om statshemmeligheder.

FSB har ikke fremlagt beviser for de påstande.

Ruslands regering har sagt, at det er en sag for FSB. Men som Kreml har forstået det, så er Gershkovich blevet "taget på fersk gerning", lød det i sidste uge. Det blev ikke uddybet.

Det Hvide Hus og præsident Joe Biden har fordømt fængslingen af Gershkovich og advarer amerikanske statsborgere mod at rejse til Rusland.

Både Biden og USA's udenrigsminister, Antony Blinken, har flere gange opfordret Rusland til omgående at løslade journalisten.

USA har betegnet de russiske beskyldninger om spionage som "latterlige".

/ritzau/