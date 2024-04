Rusland: Tre såret ved ukrainsk angreb på a-kraftværk

Ruslands statslige atomagentur. Rosatom, siger, at tre personer blev såret ved et ukrainsk angreb på atomkraftværket Zaporizjzja. De tre sårede er ansatte på atomkraftværket.

En af dem meldes alvorligt kvæstet.

Det Internationale Atomenergiagentur siger, at den russiske ledelse af atomkraftværker har oplyst, at der var tale om et droneangreb. IAEA har i en erklæring opfordret parterne til at udvise tilbageholdenhed.

Zaporizjzja-værket er det største atomkraftværk i Europa. Det ligger i det sydøstlige Ukraine og blev indtaget af russiske styrker i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Ukraines væbnede styrker angreb reaktoren på den sjette kraftenhed, siger den Moskva-indsatte ledelse af værket på sociale medier.

Der er ikke registreret noget radioaktivt udslip efter angrebet.

Rosatom opfordrer indtrængende til en "kategorisk fordømmelse af forsøget på at eskalere situationen omkring det største atomkraftværk i Europa.

- Heldigvis er der ikke sket kritiske beskadigelser af atomkraftværket, hedder det i pressemeddelelse fra Rosatom.

En del af de ukrainske medarbejdere arbejder fortsat på værket, men det kontrolleres af russere.

Der har løbende under krigen været bekymring for sikkerheden på værket. Ikke mindst fordi der flere gange har været kampe i nærheden af atomkraftværket.

Alle seks reaktorer på kraftværket er i en såkaldt "nedlukningstilstand", men der er fortsat brug for el og vand til at nedkøle reaktorerne.

Der har flere gange været strømnedbrud på atomkraftværket, hvilket har skabt frygt for sikkerheden omkring værket.

Ukraine og Rusland har flere gange beskyldt hinanden for at stå bag angreb, som har ramt elledninger og ødelagt forsyningen af el til atomkraftværket.

Artiklen fortsætter under annoncen

Atomkraftværket Zaporizjzja står normalt for en femtedel af Ukraines årlige elproduktion. Før invasionen havde det omkring 11.000 ansatte.

/ritzau/AFP