Rusland vil angiveligt erstatte oprørsk Wagner-gruppe

Rusland undersøger muligheden for at erstatte den berygtede private hær Wagner-gruppen med et alternativ.

Sådan lyder det i en vurdering fra Storbritanniens forsvarsministerium udgivet på det sociale medie Twitter.

Det sker på samme tid, som en fejde mellem Wagner-stifteren, Jevgenij Prigozjin, og det russiske forsvarsministerium udspiller sig i offentligheden.

- Ruslands militære ledelse er sandsynligvis ude efter en privat militær gruppe, som den har mere kontrol over, skriver Storbritanniens forsvarsministerium i sin vurdering.

Indtil videre er der dog ifølge vurderingen ingen andre private styrker, der kan matche Wagner-gruppen i styrke eller størrelse.

Ruslands nationale hær og Wagner-gruppen kæmper begge mod Ukraine. Der har dog alligevel været uenigheder mellem parterne.

Prigozjin har blandt andet flere gange bedt den russiske regering om at sende ammunition til Wagner-styrkerne i byen Bakhmut i Ukraine.

Bakhmut har været centrum for nogle af krigens mest blodige kampe.

Ifølge Storbritanniens forsvarsministerium er Rusland fortsat interesseret i at bruge private militære grupper i Ukraine, fordi de er mindre belastede af lønkrav og ineffektivitet.

Samtidig er det vurderingen, at det russiske samfund i højere grad kan tolerere store tab fra private militære grupper end fra det egentlige russiske militær.

Jevgenij Prigozjin advarede for nylig om et forestående kollaps af hele den russiske frontlinje, hvis ikke hans styrker i Bakhmut får den ammunition, de efterspørger.

- Hvis Wagner trækker sig tilbage fra Bakhmut nu, vil hele frontlinjen kollapse, sagde han i marts i en video på det sociale medie Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Desuden har flere blandt Wagner-styrkerne ifølge Prigozjin været bekymrede for, at den russiske regering vil gøre gruppen til syndebuk, hvis Rusland taber krigen.

