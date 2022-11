Ruslands militær fjerner kunstskatte fra Ukraine

Det russiske militær har fået grønt lys til at fjerne ukrainske kunstværker og kulturskatte.

Det er præsident Vladimir Putin, der har givet tilladelsen i dekreter om annekterede områder i Ukraine.

The Art Newspaper, som skriver om international kunst fra redaktioner i New York og London, sammenligner russernes fremfærd med nazisternes tyverier af kunst i besatte lande.

I ukrainsk presse er der rapporter om, at russerne senest har fjernet kunstværker fra museer i den sydlige by Kherson, som russerne indtog den 2. marts.

Artiklen fortsætter under annoncen

Værdifulde kunstgenstande skal allerede være blevet fjernet fra Kherson i maj, da russerne frygtede en ukrainsk modoffensiv i området.

Plyndringer har ikke blot omfattet de regionale kunstmuseer Shovkunenko og Khersons Regionale Museum, men også forskellige historiske monumenter.

Russerne skal blandt andet have fjernet de jordiske rester af fyrst Potemkin. Den russiske fyrste fra 1700-tallet spillede en særlig rolle i både russisk og ukrainsk historie.

Russerne siger, at fyrstens jordiske rester af "sikkerhedsmæssige grunde" er blevet fjernet fra en krypt i Sankt Katarina-katedralen i Kherson.

- Vi vil returnere dem senere, og alle relikvier vil blive givet tilbage, har den russisk-indsatte leder Vladimir Saldo bedyret på russisk tv.

Fyrsten og feltherren Potemkin gjorde i midten af 1700-tallet de sydlige dele af det nuværende Ukraine til en del af det daværende russiske kejserdømme under navnet Nyt Rusland (Novorossija).

Potemkin grundlagde blandt andet Kherson, Odesa og Mykolajiv samt Sevastopol på Krim-halvøen.

Han var Katarina den Stores elsker.

I dag er hans navn blandt andet kendt fra udtrykkene "Potemkin-kulisse" eller "Potemkinby", som er skønmalede facader. Det er udtryk, som stammer fra en episode, hvor fyrsten skulle fremvise imperiets nye territorier for Katarina den Store.

Forud for kejserindens ankomst skal Potemkin have sørget for, at der blev opstillet smukke, malede bykulisser, hvor tusindvis af bønder gik rundt som statister i et storslået skuespil.

Rusland har ikke kun fjernet de jordiske rester efter fyrsten, men også en statue af ham samt statuer af andre historiske krigshelte.

/ritzau/NT