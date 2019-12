Ruslands opposition frygter øget overvågning på nettet

Oppositionsgrupper i Rusland frygter, at visse segmenter i fremtiden risikerer at blive isoleret online.

Rusland testede mandag sikkerheden omkring landets internetstruktur i forbindelse med eventuelle cyberangreb.

Deltagerne skulle også undersøge den potentielle eksterne påvirkning af det interne internet og infrastruktur. Ud over sikkerheden på det russiske internet blev også sikkerheden omkring mobiltelefoner og sms-beskeder testet.

Blandt menneskerettighedsaktivister og græsrodsgrupper er der imidlertid frygt for, at myndighederne med de mange test har mest fokus på, hvordan de kan skærpe censur på nettet.

Oppositionsgrupper frygter både øget overvågning af almindelige borgeres trafik på internettet, og de frygter, at der indføres restriktioner for visse segmenter, som risikerer at blive isoleret online.

Frygten er ikke mindst knyttet til en omstridt lov, som parlamentet i Moskva vedtog i november.

Loven skaber et såkaldt "suverænt internet" og styrker statens kontrol over netværket, ved at internetudbydere skal installere særligt udstyr, som myndighederne har udleveret. Det skaber central kontrol med datatrafikken.

Der skal også opbygges et nationalt system af domænenavne. De skal reducere eller helt fjerne Ruslands afhængighed af udenlandske domænenavne.

Loven skal sikre, at Rusland har et internet, der virker, selv om myndighederne kobler Rusland af det globale net.

Den er en reaktion på, at USA ifølge Rusland har "en aggressiv strategi" i udviklingen af cybersikkerhed.

USA har igen og igen beskyldt Rusland for hackerangreb. Beskyldningerne afvises af de russiske myndigheder.

Det russiske kommunikationsministerium afviser, at der er tale om at isolere visse segmenter på internettet.

- De resultater, som vi har fået i vores test, viser, at både udbydere og myndigheder reagerer godt på trusler og ved, hvordan de kan sikre både nettet og det enkelte telenetværk, siger viceminister Aleksej Sokolov til journalister.

Han siger, at alle resultater vil blive forelagt præsident Vladimir Putin, og at der fremover vil komme lignende test.

Internettet er Ruslands vigtigste forum for politisk debat og for oppositionsgruppers aktiviteter.

Det nye system, hvor de russiske myndigheder vil kanalisere russisk internettrafik og data igennem statskontrollerede internetporte, tages i brug i 2021.

/ritzau/AFP