Russere til Putin: Hvornår får vi et bedre liv?

Ruslands præsident, Vladimir Putin, svarede torsdag på 67 udvalgte spørgsmål på sit årlige pressemøde, der i år varede fire timer.

I år var der flere kritiske spørgsmål - dog ikke mange, som Putin svarede direkte på.

Men på en storskærm kom tekstbeskeder frem, som var sluppet igennem nåleøjet.

- Der er ingen grund til at stille op til endnu en periode. Gør plads til de unge, skrev en tv-seer i en besked, der blev vist på storskærm.

- Hvorfor er din virkelighed forskellig fra vores?, spurgte en anden.

- Vladimir Vladimirovitj! Hvornår får vi et bedre liv?, lød et tredje spørgsmål på storskærmen.

- Kan du fortælle mig, hvordan man flytter til det Rusland, vi kan se på tv?, lød en anden kommentar fra en seer.

Det er uklart, om Putin så spørgsmålene.

Han svarede ikke på dem, og de var ikke blandt de 67 spørgsmål, der blev læst op i løbet af pressemødet.

Det er ikke overraskende, for tv-begivenheden har til formål at stille Putin i et godt lys - og ikke at så tvivl om hans evner, skriver den britiske tv-station BBC's korrespondent i Moskva, Steve Rosenberg.

- Men den kendsgerning, at teksterne er nået frem til videoskærmen, peger på, at Kreml i det mindste føler et behov for at antyde, at der findes andre synspunkter, uden at give dem en alt for fremtrædende plads, skriver han.

Pressemødet afholdes i form af et tv-program, som hedder "Den Direkte Linje", hvor præsidenten svarer på udvalgte spørgsmål og runder året af.

Det er det første af sin slags siden Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022. Normalt afholdes det årligt. Men sidste år blev det aflyst.

I år svarede Putin blandt andet på spørgsmål fra beboere i nogle af de ukrainske områder, som ifølge Putin nu er en del af Rusland.

- Mit barn og jeg har levet uden varme i to år. Ingen reparerer bygningen. Der er ingen elektricitet, fortalte en indbygger i Severodonetsk, en by i det østlige Ukraine, som Putins regering erklærede for en del af Rusland i sommeren 2022.

- Hvornår kan vi leve under menneskelige forhold?

/ritzau/AFP